Trump, savaşın bir hafta içinde bitmesini beklemediğini ancak sürecin yakında tamamlanacağını belirterek, "O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile birlikte Oval Ofis'te düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninde gündeme dair soruları yanıtladı. Özellikle Hürmüz Boğazı krizi ve İran ile devam eden çatışma sürecine değinen Trump, ilgili ülkelere askeri destek çağrısında bulundu.

Çin Ziyareti Ertelendi

Nisan ayı başında gerçekleşmesi planlanan Çin ziyaretine ilişkin konuşan Trump, "Çin'le görüşüyoruz. Çok isterdim ama savaş nedeniyle burada kalmak istiyorum. Bu yüzden bir ay erteleme talebinde bulunduk. Onlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin Çin için kritik olduğunu hatırlatan Trump, Pekin yönetiminin petrol ihtiyacının yüzde 90'ını bu rota üzerinden sağladığını ve bu nedenle ABD'ye hem teşekkür borçlu olduklarını hem de yardım etmeleri gerektiğini savundu.

"İranlı Yetkililerle Görüşmeler Sürüyor"

İran'ın nükleer silah kapasitesine ulaşması durumunda öncelikle İsrail'i ve ardından tüm Orta Doğu'yu hedef alacağını öne süren Trump, "Orta Doğu'yu ele geçirmek istedikleri için savaşa girmesi beklenmeyen ülkelere bile binlerce füze fırlatıyorlar" dedi. İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarının beklenmedik olduğunu ifade eden Trump, "Hiçbir uzman bunun olacağını tahmin edemezdi. Mesele, bunu bilmemiz gerekip gerekmediği. Bilsek bile, yine de yapmamız gerekeni yapmak zorundaydık" açıklamasını yaptı.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkındaki iddialara da değinen Trump, şu ifadeleri kullandı:



"Bazı kişiler bunu (öldüğünü) dile getiriyor, bazıları ise Hamaney'in ağır yaralandığını söylüyor. Orada kiminle konuşacağımızı bilmiyoruz çünkü liderlerinin çoğu öldü. İranlı yetkililerle görüşmelere devam ediyoruz."

Savaşın süresiyle ilgili gelen bir soru üzerine ise Trump, “Sanmıyorum ama yakında bitecek. O zaman dünya daha güvenli bir yer olacak. Yakında bu iş bitecek” değerlendirmesinde bulundu.

