Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Bakan Göktaş, "Terörsüz Türkiye" vizyonunun milli birlik ve kalıcı huzur için hayati bir önem taşıdığını vurguladı.

Programa Bakan Göktaş’ın yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aydar ile çok sayıda davetli katıldı.

"Şehit Yakınları ve Gaziler Devletimizin Onur Nişanesidir"

Ramazan ayının manevi ikliminde birlik ve beraberlik mesajları veren Bakan Göktaş, şehit aileleri ve gazilere duyulan minneti şu sözlerle ifade etti:

"Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya amin demek, aynı manevi iklimi yaşamak; millet olmanın derin anlamını bizlere bir kez daha hatırlatır. Bu birlikteliğimizin, huzurumuzun ardında, hiç şüphesiz, aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli aileleri, milletimizin baş tacıdır. Gazilerimiz ise; vakarı, sabrı ve metanetiyle devletimizin onur nişanesidir. Sizlerin gösterdiği metanet, 86 milyonun yüreğinde karşılık bulan büyük bir duruştur. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların emanetlerine sahip çıkmak, gazilerimizin hayatını kolaylaştırmak; milletçe taşıdığımız derin bir vefa borcudur."

"2026 Yılının İlk Atamaları Yarın Yapılacak"

Bakanlık olarak şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen destek çalışmalarına dair verileri paylaşan Göktaş, istihdam müjdesi de verdi:

"Hizmetlerimizin en güçlü dayanağı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit ailelerimize ve gazilerimize ortaya koyduğu sarsılmaz vefa duruşudur. Bu doğrultuda eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda titizlikle desteklerimizi sunuyoruz. Bu kapsamda şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız için kamuda istihdam hakkını genişleterek 51 bin 947 atama gerçekleştirdik. Yarın da 2026 yılının ilk atamalarını gerçekleştireceğiz. Ayrıca 868 bin 450 ziyaretle ailelerimizin yanında olduk. 'Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' ile 79 bin 717 gencimizi kahramanlarımızla bir araya getirdik. MHRS önceliği, doğalgaz faturalarında yüzde 50 indirim ve özel öğretim kurumlarındaki ek ücretlerin kaldırılması gibi pek çok kolaylığı hayata geçirdik."

"Terörsüz Türkiye Hedefi Milli Güvenlik Meselesinin Ötesindedir"

Türkiye'nin istikrarı için terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Göktaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz istiyoruz ki, ülkemiz artık yeni acılarla sınanmasın, evlatlarımız geleceğe daha güvenle baksın. İşte Terörsüz Türkiye hedefi, bu anlamda hepimiz için hayati öneme sahiptir. Bu hedef, sadece bir milli güvenlik meselesi değil; kardeşliğimizi ve birliğimizi güçlendiren, huzurumuzu kalıcı hale getiren tarihi bir istikamettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği sayesinde bu hedef, bugün ülkemizin kalıcı istikrarına yön veren kararlı bir iradeye dönüştü. Bu irade, ülkemizin güvenliğini teminat altına alırken, aynı zamanda şehitlerimizin aziz hatırası ve gazilerimizin onurunu koruyan bir sorumluluk çizgisidir. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."