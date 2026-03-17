Yarışmanın büyük finali nedeniyle katılımcıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, konuşmasında birlik, beraberlik ve zulme karşı direniş vurgusu yaptı.

“Yeise Düşmek Bize Haram Kılınmıştır”

Konuşmasında İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma ve Gazze’deki gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alemlerin Rabb'inden umudumuzu asla kesmeyeceğiz. Bizi sürüklemek istedikleri karamsarlık girdabına kesinlikle düşmeyeceğiz. Gücümüz yetiyorsa elimizle, yetmiyorsa dilimizle kötülüklere karşı koyacağız." ifadelerini kullandı. Karamsarlığın Müslüman lügatinde yer almadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yeise düşmek bize haram kılınmıştır. Müstekbir ve müstevliye boyun eğmek, zulme rıza göstermek bize yasaklanmıştır. Onu da yapamıyorsak hiç olmazsa kalbimizle buğzedeceğiz. Dik duracağız, kimseden çekinmeden, korkmadan, eğilip bükülmeden hakikati haykıracağız. Zalimin hasmı mazlumun dostu olacağız."

Mazlum Coğrafyalara Selam

Gazze başta olmak üzere Ramazan ayını ve Kadir Gecesi'ni zor şartlar altında geçiren tüm Müslümanlara dayanışma mesajı gönderen Erdoğan, Türkiye’nin her zaman mazlumun yanında olacağını yineledi. Erdoğan, "Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da, Somali'de, Yemen'de, Arakan'da kalbimizin attığı, elimizin uzandığı her yerde mazlumların, masumların, gariplerin, yetim ve öksüzlerin yanında olmaya inşallah devam edeceğiz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum." dedi.

Kur'an Bülbüllerine Tebrik

Yarışmanın 10. yılına ulaşmasından dolayı TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan hafız ve karileri kutladı. İslam'a ve insanlığa hizmet eden hocaları rahmetle yad eden Erdoğan, "Bu ümmetin, bu milletin, bu medeniyetin bir parçası olmakla daima iftihar ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

