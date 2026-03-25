Görüşmede bölgesel gelişmeler ve Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda meydana gelen helikopter kazası ele alındı.

Karşılıklı Başsağlığı Mesajları

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nda yaşanan elim helikopter kazası nedeniyle Katar Emiri Al Sani’ye başsağlığı dileklerini iletti. Katar Emiri de aynı kaza sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye dileklerini sundu.

Bölgesel Barış İçin İş Birliği Vurgusu

Görüşmede liderler, Orta Doğu ve bölgedeki son gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdi. Katar Emiri Al Sani, bölgedeki savaşı durdurmak adına sergilediği yoğun çabalar dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu.

Görüşme sonunda, iki ülkenin ilgili ekiplerinin süreçleri takip etmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla sürekli diyalog halinde kalacağı teyit edildi.



HABER KAYNAK/TEKHA