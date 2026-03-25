Küresel ölçekte Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanma yaşanırken, Türkiye'de vatandaşların geleneksel tasarruf aracı olan altına ilgisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, yastık altı altın birikiminde Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 42,85 milyar TL ile Bursa ve 34,73 milyar TL ile Kocaeli takip etti.

İller ve Altın Birikim Tutarları Şöyle:

Antalya: 43,6 milyar TL

Bursa: 42,85 milyar TL

Kocaeli: 34,73 milyar TL

Konya: 29,50 milyar TL

Adana: 22,40 milyar TL

Balıkesir: 20,74 milyar TL

Muğla: 20,50 milyar TL

Mersin: 20,46 milyar TL

Manisa: 16,50 milyar TL

Eskişehir: 16,37 milyar TL

Kaynak : PERRE