Küresel ölçekte Orta Doğu kaynaklı gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında dalgalanma yaşanırken, Türkiye'de vatandaşların geleneksel tasarruf aracı olan altına ilgisi devam ediyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, yastık altı altın birikiminde Antalya ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 42,85 milyar TL ile Bursa ve 34,73 milyar TL ile Kocaeli takip etti.
İller ve Altın Birikim Tutarları Şöyle:
Antalya: 43,6 milyar TL
Bursa: 42,85 milyar TL
Kocaeli: 34,73 milyar TL
Konya: 29,50 milyar TL
Adana: 22,40 milyar TL
Balıkesir: 20,74 milyar TL
Muğla: 20,50 milyar TL
Mersin: 20,46 milyar TL
Manisa: 16,50 milyar TL
Eskişehir: 16,37 milyar TL
Kaynak : PERRE