İsrail ordusunun, Lübnan’a yönelik başlattığı kara saldırılarının kapsamını genişletme ihtimaline karşı 450 bin yedek askeri göreve çağırmak üzere hazırlık yaptığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN tarafından paylaşılan bilgilere göre, ordu yönetiminin hükümetten 450 bin yedek askerin seferber edilmesi yönünde resmi talepte bulunacağı öğrenildi.

Hükümet Onayı Bekleniyor

Söz konusu talebin önümüzdeki günlerde hükümetin onayına sunulması bekleniyor. Bu hamlenin temel gerekçesi olarak, Lübnan’ın güney kesimlerine yönelik muhtemel kara saldırılarının daha geniş bir alana yayılma beklentisi gösterildi. Haberde dikkat çeken bir diğer detay ise şu anki yasal sınırlamalar oldu. 450 bin rakamı telaffuz edilse de, orduya çağrılabilecek azami yedek asker sayısının mevcut durumda 260 bin olduğu hatırlatıldı. Bu sınır, İsrail hükümetinin geçtiğimiz ocak ayında savaş bölgelerindeki yükü hafifletme gerekçesiyle aldığı karara dayanıyor.

Lübnan’da İnsani Bilanço Ağırlaşıyor

Bölgedeki çatışmaların seyri ise her geçen gün şiddetleniyor. İsrail ordusu, 2 Mart tarihinde Lübnan’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından kuzey bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurmuş, hemen akabinde başkent Beyrut dahil olmak üzere Lübnan genelinde havadan ve denizden yoğun saldırılar başlatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından 14 Mart’ta paylaşılan son verilere göre, İsrail’in 2 Mart’tan bu yana sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 850’ye, yaralı sayısı ise 2 bin 105’e yükseldi. Lübnan Afet Yönetimi birimi ise işgal ve saldırılar nedeniyle yerinden edilen sivillerin sayısının 830 bini aştığını açıkladı.

HABER KAYNAK: TEKHA