Toplantıda, Türkiye genelindeki mevcut sağlık hizmetlerinin durumu ve planlanan yatırımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

Milletimize En İyi Hizmet İçin Çalışıyoruz

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"81 ilimizin Sağlık Müdürleri ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir araya gelerek kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Şehirlerimizdeki mevcut sağlık hizmetlerini ve devam eden yatırımlarımızı ele aldık. Tüm çalışma arkadaşlarıma katkıları için teşekkür ediyorum. Milletimize en iyi hizmeti sunmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

HABER KAYNAK: TEKHA