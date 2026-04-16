Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Emirhan Akyol ve ekibi tarafından yapılan operasyonla, ileri derecede işitme kaybı yaşayan bir hastaya koklear implant takıldı.

Operasyonun ardından hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine hazırlandığı bildirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, yaptığı açıklamada, deprem sonrası sadece yaraları sarmakla kalmadıklarını, aynı zamanda sağlık hizmetlerini ileri seviyeye taşıyacak altyapı çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.

'Ekibimizin Kararlılığının ve Teknik İmkânlarımızın Bir Kanıtıdır'

Tepe, 'Koklear implant gibi yüksek ihtisas gerektiren cerrahi işlemlerin hastanemizde yeniden başlaması, ekibimizin kararlılığının ve teknik imkânlarımızın bir kanıtıdır. Bu operasyon, hastalarımızın artık tedavi için il dışına gitme zorunluluğunu ortadan kaldıracak önemli bir milattır' dedi.

Başhekim Tepe, önümüzdeki dönemde hastanenin sadece rutin hizmetlerle değil, ileri düzey operasyonlarla da adından söz ettireceğini vurgulayarak, 'Hedefimiz, tüm branşlarda en karmaşık tedavi süreçlerini başarıyla yöneterek, vatandaşlarımızın modern tıp imkânlarına kendi şehirlerinde ulaşmasını sağlamak' ifadelerini kullandı.

