Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde MR (Manyetik Rezonans) hizmetlerinde yaşanan yoğunluk, hasta ve hasta yakınlarının tepkisini beraberinde getirdi. Vatandaşlar, 400 yataklı hastanede MR randevularında ciddi gecikmeler yaşandığını belirterek çözüm çağrısında bulunuyor.

Hastanede biri Sağlık Bakanlığı'na ait, diğeri ise özel bir şirket tarafından işletilen iki MR cihazı bulunduğu öğrenilirken, iddialara göre kamuya ait cihazın hizmet dışı kalması nedeniyle yoğunluk özel işletilen cihaza yöneldi.

Doktorların teşhis ve tedavi süreçlerinde sıkça MR tetkiki istemesi nedeniyle randevu sisteminde ciddi yığılma yaşandığı ifade ediliyor. Servislerde yatan hastalara dahi yaklaşık 6 gün sonrasına MR randevusu verildiği, ayakta tedavi gören hastaların ise 15 gün ile 1 ay arasında değişen sürelerde sıra beklemek zorunda kaldığı öne sürülüyor.

Uzun bekleme sürelerinin tanı ve tedavi süreçlerini geciktirdiğini belirten hasta yakınları, özellikle acil müdahale gerektiren durumlarda yaşanan gecikmelerin mağduriyet oluşturduğunu dile getiriyor.

Vatandaşlar, 400 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesinde tek MR cihazının fiilen hizmet vermesinin yetersiz olduğunu ifade ederek, arızalı olduğu belirtilen cihazın yeniden faaliyete geçirilmesini ve MR kapasitesinin artırılmasını talep ediyor.

Hastanedeki MR yoğunluğuna ilişkin hastane yönetimi ve yetkili kurumların nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PERRE