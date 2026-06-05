Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kayapınar beldesinde, öğrencilere sağlıklı yaşam bilinci kazandırmak amacıyla hafızalardan silinmeyecek bir etkinlik düzenlendi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Projesi kapsamında düzenlenen program, tam bir şenlik havasında geçti.

Kayapınar İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) koordinasyonundaki programa, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli de destek verdi. Proje ile öğrencilerin temel sağlık hizmetlerini yakından tanıması ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması amaçlandı. 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, acil durumlarda yapılması gerekenler, deprem tatbikatı, trafik kazaları ve ilk yardımın önemi hakkında öğrencileri bilgilendirdi. TSM ekipleri, doğru diş fırçalama tekniklerini ve diş bakımını maketler üzerinde uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimlerin ardından okul bahçesi tam anlamıyla bir çocuk şenliğine dönüştü. Sandalye kapmaca, geleneksel yumurta taşıma yarışı ve müzikli dans gösterileriyle doyasıya eğlenen öğrencilerin heyecanı ve yoğun ilgisi göz doldurdu. Programın sonunda TSM yetkilileri tarafından öğrencilere diş macunu, diş fırçası, silgi, kalem ve bilgilendirici eğitim broşürleri hediye edildi.

Gercüş Devlet Hastanesi Başhekimi ve TSM Başkanı Uzm. Dr. Hüseyin Bilgiç, 'Amacımız; çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve çocuk yaşta edinecekleri alışkanlıklarla geleceğe daha sağlam adımlar atmasıdır. Fiziksel aktivite, ağız sağlığı ve temel hijyen kurallarını interaktif bir programla aktardık. Çocuklarımızla bir araya geldiğimiz için çok mutluyuz' dedi.

Kayapınar İlkokulu Müdürü Said Çelepkolu da 'Batman İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve Gercüş TSM'ye teşekkür ediyorum. İki gündür öğrencilerimize diş, hijyen ve sağlık eğitimi verdiler. Bu tür etkinliklerin çocuklar üzerindeki olumlu etkisi çok büyük, devam etmesini diliyoruz' diye konuştu.

Veli Sümeyye Erdoğan ise 'Başta Gercüş Kaymakamlığımıza ve Toplum Sağlığı Merkezine teşekkür ederim. Eğitimlerden sonra çocuğum eve gelip 'Artık günde iki üç kere dişlerimizi fırçalamalıyız' dedi. Bu bilincin ailece bize yansıması bizi çok mutlu etti. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun'' şeklinde konuştu.

Mutlulukları gözlerinden okunan minik öğrenciler ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'Oyunlar oynayarak hem bilgilendik hem de çok eğlendik. Oyun havasında geçen eğitimler sayesinde çok değerli bilgiler öğrendik. Bizlere bu güzel günü yaşatan ve hediyeler veren tüm yetkililere çok teşekkür ederiz.'