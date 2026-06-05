Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yalnız yaşayan ve bir süredir haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, İslahiye ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Süleyman Yaman'dan 3-4 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Süleyman Yaman hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrollerde Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.