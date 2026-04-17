Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık hizmetlerinde sürdürülen modernizasyon çalışmaları kapsamında kentte ilk kez koklear implant (biyonik kulak) ameliyatı gerçekleştirildi.

Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Emirhan Akyol ve ekibi tarafından yapılan operasyonda, ileri derecede işitme kaybı bulunan bir hastaya koklear implant uygulandı. Operasyonun başarılı geçtiği, hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine alındığı bildirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deprem sonrası yalnızca acil sağlık hizmetlerine odaklanmadıklarını, aynı zamanda ileri düzey tıbbi uygulamaların da hastanede yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tepe, koklear implant cerrahisinin hastanede yeniden uygulanmaya başlamasının teknik kapasite ve ekip çalışmasının bir göstergesi olduğunu ifade ederek, bu tür operasyonların hastaların başka illere sevk edilme ihtiyacını azaltacağını söyledi.

Hastanenin önümüzdeki dönemde farklı branşlarda ileri cerrahi işlemleri de gerçekleştirmeyi hedeflediği kaydedildi.

