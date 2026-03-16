Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan resmi açıklamada, ülkenin doğu kesimine yönelik fırlatılan 3 yeni İHA'nın havada engellendiği belirtildi. Son müdahaleyle birlikte dün geceden bu yana imha edilen toplam İHA sayısının 64’e yükseldiği kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, söz konusu İHA'ların hangi noktadan gönderildiğine dair ayrıntı paylaşmazken, saldırı girişimlerinin herhangi bir can kaybı veya maddi hasara yol açıp açmadığına ilişkin bir bilgiye de yer vermedi.

HABER KAYNAK: SUUDİ ARABİSTAN / TEKHA