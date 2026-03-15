İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, enerji tesislerinin hedef alınması durumunda bölgedeki Amerikan şirketlerinin tesislerinin vurulacağını açıkladı. Erakçi, bazı saldırıların 'sahte bayrak' operasyonu olabileceğine de dikkat çekerek, İran'a atfedilen bazı saldırıların gerçek dışı olabileceğini belirtti.

İran ordusu, İsrail'in güvenlik merkezleri ve polis karargahlarını insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığını duyurdu. Açıklamada, 'Siyonist terörist rejimin güvenlik merkezleri ve polis karargahları güçlü insansız hava aracı saldırılarının hedefi olmuştur' ifadeleri kullanıldı. Özellikle 'Lahav 433' adlı özel polis birimi ve 'Gilat Defense' uydu iletişim merkezi vuruldu.

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran'ın son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 108 kişinin yaralandığını açıkladı. 28 Şubat'tan bu yana ise aralarında askerlerin de bulunduğu toplam 3 bin 195 yaralının hastanelere getirildiği, 81 kişinin hâlâ tedavi gördüğü bildirildi. Ayrıca İran'dan İsrail'e balistik füze fırlatıldığı, İsrail savunma sistemlerinin tehditleri engellemek için harekete geçtiği aktarıldı. Yetkililer, halka güvenli alanlara geçilmesi ve talimatlara uyulması çağrısında bulundu.

İran Kızılay Başkanı Hüseyin Kolivend, ABD-İsrail saldırılarında 29 binden fazla sivil binanın, 236 sağlık merkezinin ve 120 eğitim merkezinin hasar gördüğünü açıkladı. Kolivend, ülke genelinde askeri alanlar dışında kalan toplam 54 bin 550 yapının zarar gördüğünü söyledi.

Erakçi, savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesine yönelik bölgesel girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ancak bunun, İran'a bir daha saldırı yapılmaması ve tazminat ödenmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, 'Savaşı sona erdirmek için henüz somut bir girişimde bulunulmadı. Savaşın adil bir şekilde sona ermesine yol açacak her türlü bölgesel girişimi memnuniyetle karşılayacağız ancak savaşın sona ermesi, İran'a bir daha saldırılmasının önünü kesmeye ve tazminat ödenmesine bağlıdır' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, bölgedeki bazı saldırıların 'sahte bayrak' operasyonu olabileceğine işaret etti. Erakçi, 'İran, ABD ve İsrail'in belirli noktalardan Arap ülkelerine saldırılar düzenlediğine dair bilgi aldı. Amerikalılar, 'Şahid' insansız hava aracımıza uyumlu 'Lucas' adlı bir İHA geliştirdi ve Arap ülkelerindeki hedeflere saldırılar gerçekleştirdi. İsrail'in de Arap ülkelerindeki sivil hedeflere yönelik operasyonların arkasında olması mümkün. Şu ana kadar bölgede herhangi bir sivil veya yerleşim alanını hedef almadık' açıklamasında bulundu.

'Hürmüz Boğazı, İran Tarafından Kapanmadı'

Erakçi ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kapatılmadığını, Amerikan gemileri ve saldırganlara özel önlemler alındığını söyledi.

Yeni lider Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Erakçi, bölgedeki gerginliğin devam ettiğini ve tüm tarafların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE

Haber: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK