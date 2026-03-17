Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar toplam 10 milyar 73 milyon lira destek sağlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, fonun temel amacının aile yapısını güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak olduğunu vurguladı.

Kredi Miktarları Ve Şartlar Güncellendi

Aile kurmayı her daim teşvik ettiklerini ve aileyi güçlendirmeyi ana hedef olarak gördüklerini kaydeden Göktaş, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde uyguladıklarını ifade etti. Göktaş, fondan daha fazla genç çiftin yararlanabilmesi için ocak ayında kredi miktarlarında güncellemeye gittiklerini hatırlatarak şu bilgileri verdi: "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz."

Gelir şartında da iyileştirme yapıldığını belirten Bakan Göktaş, "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardık. Buna ek olarak, 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz." açıklamasını yaptı.

Başvuru Sayısı 214 Bini Geçti

Evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan sunulan desteklerle evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarını amaçladıklarını ifade eden Göktaş, evlilik yolundaki genç çiftleri yalnız bırakmadıklarının altını çizdi. Bakan Göktaş, sürece ilişkin verileri şu şekilde paylaştı:

"2023'te kurulan Aile ve Gençlik Fonu'na yapılan başvuru sayısı 214 bin 978'e ulaştı. Fondan 164 bin 930 gencimiz faydalanmaya hak kazanırken, bugün itibarıyla 63 bin 466 genç çiftimize kredi ödemelerini gerçekleştirdik. Aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan bu fon kapsamında bugüne kadar toplam 10 milyar 73 milyon lira destek sağladık. Fondan faydalanan 6 bin 812 çiftimizin 6 bin 891 çocuğu dünyaya geldi. Ayrıca ülke genelinde 160 bin genç çiftimize eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik."

Başvurular e-Devlet veya "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresi üzerinden kabul edilmeye devam ediyor.

HABER KATNAK: TEKHA