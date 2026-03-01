ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak operasyonları devam ederken, bölgede çatışmaların şiddetlendiği bildirildi. İran'ın çeşitli hedeflere misilleme yaptığı süreçte diplomatik temasların da sürdüğü aktarıldı. Gelişmeler yakından takip edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Kim, nükleer tesislere sahip bir ülkenin başka bir ülkeye aynı gerekçeyle saldırmasını eleştirerek, bu durumun uluslararası sistemde çifte standarda işaret ettiğini savundu. Açıklamasında nükleer kapasitesi bulunan ülkelerin güvenlik politikalarına dikkat çeken Kim, küresel dengelere yönelik mesaj verdi.

Öte yandan Kuzey Kore devlet medyasında yayımlanan görüntülerde, Kim Jong-un'un kızıyla birlikte atış poligonunda bulunduğu anlara yer verildi. Söz konusu görüntüler, ülkede liderlik tartışmalarını ve olası halefiyet senaryolarını yeniden gündeme taşıdı.

Bölgede askeri hareketlilik sürerken, diplomatik girişimlere ilişkin temasların devam ettiği belirtiliyor. Gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

Kaynak : PERRE