Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu temasları çerçevesinde Esenboğa Havalimanı'ndan 'TUR' uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çeşitli kurum temsilcileri uğurladı.

Riyad'daki programının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye geçmesi öngörülüyor. Suudi Arabistan ziyaretinde Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nin ikinci toplantısına Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile birlikte eş başkanlık yapacağını belirtti. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınmasının planlandığını kaydeden Duran, ziyaret kapsamında Türkiye-Mısır İş Forumu'na da katılım öngörüldüğünü ifade etti.

