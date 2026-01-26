Suriye ordusu, terör örgütü YPG'nin ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini duyurdu. Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin aktardığına göre, Suriye ordusu Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, YPG unsurlarının Aynularab çevresinde ordu mevzilerini FPV tipi kamikaze dronlarla hedef aldığı bildirildi.

Aynularab Çevresinde Dron Saldırıları

Açıklamada, 25'ten fazla kamikaze dronun kullanıldığı saldırılar sonucu 4 askeri aracın imha edildiği belirtildi. YPG'nin ayrıca M4 kara yolu ile çevredeki bazı köyleri birden fazla kez hedef aldığı kaydedildi. Saldırılar sırasında çok sayıda sivilin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Sivillere Yönelik Baskılar Devam Ediyor

Suriye ordusunun açıklamasında, terör örgütünün sivillere yönelik gözaltı ve baskı uygulamalarını sürdürdüğü ifade edildi. Eş-Şuyuh köyü yakınlarında bazı ailelerin çocuklarını tutuklamak amacıyla evlerin kuşatma altına alındığı, bu durumun bölge halkı ile örgüt mensupları arasında çatışmalara ve yaralanmalara neden olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, sivillerin ve askeri noktaların hedef alınması karşısında sahadaki tüm seçeneklerin değerlendirildiği ve gerekli tedbirlerin alınacağı uyarısında bulunuldu.

Halep Kırsalı ve Sırrin'e Saldırı

Terör örgütü YPG'nin akşam saatlerinde de ateşkesi ihlal ederek Halep kırsalı ile Sırrin beldesine kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği bildirildi. Suriye resmi ajansı SANA, saldırıların en az 15 kamikaze İHA ile gerçekleştirildiğini duyurdu.

Söz konusu saldırıların sivil araçlar ile bazı evlerde hasara yol açtığı, can kaybının yaşanmadığı belirtildi.

Ateşkes 15 Gün Uzatılmıştı

Suriye Savunma Bakanlığı, YPG ile yürürlükte bulunan ateşkesin 24 Ocak saat 23.00 itibarıyla 15 gün süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Bakanlık, ateşkes süresinin ABD'nin YPG kontrolündeki cezaevlerinde bulunan DEAŞ'lı tutukluların Irak'a nakil süreci nedeniyle uzatıldığını bildirmişti.

