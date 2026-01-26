Bunlar da ilginizi çekebilir

Adıyamanlı Basın Mensupları “Muhabbet Akşamları” programında bir araya geldi

26 Ocak 2026 itibarıyla gram gümüş alış fiyatı 153,124 TL, satış fiyatı 153,2154 TL olarak açıklandı. Gram fiyatı açılışı, 143, ,9331 TL ile açarken önceki gün kapanış 143,9331 TL olmuştu. Gram gümüş 1 yılda 34,5662 TL -153,3546 TL arasında değişti.

Motorinin ardından benzine de zam geliyor!

Altındaki yükseliş gümüş tarafına da yansıdı.Yeni haftaya yükselerek başlayan gümüş, hem yatırım hem de ziynet amaçlı alım yapanların radarında kalmaya devam ediyor.Gümüşün yükselişe geçmesiyle birlikte talep artmış durumdayken vatandaşlar gümüşün son fiyatını araştırmaya başladı;

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.