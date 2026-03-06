Yaşanan olaylar savaş gerilimleriyle birlikte altında yaşanan hareketlilik devam ediyor.6 mart 2026 itibariyle haftanın son işlem gününde, Gram altın 7 bin 269 TL'den, ons altın ise 5 bin 135 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altın ve gümüş fiyatları jeopolitik gerilime rağmen konsolidasyon sürecinde. Uzmanlar tahvil piyasasına olan büyük ilginin altın üzerinde baskı ortaya çıkardığının altını çiziyor.
6 Mart Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Altın (TL/GR)
7.252,81
22 Ayar Bilezik
6.708,38
Altın (ONS)
5.119,28
Cumhuriyet Altını
47.907,00
Yarım Altın
24.027,00
Çeyrek Altın
12.014,00
Reşat Altını
47.939,47
Tam Altın
47.492,51
Ata Altın
48.976,65
Gremse Altın
118.731,26
Kaynak : PERRE