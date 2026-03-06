Yaşanan olaylar savaş gerilimleriyle birlikte altında yaşanan hareketlilik devam ediyor.6 mart 2026 itibariyle haftanın son işlem gününde, Gram altın 7 bin 269 TL'den, ons altın ise 5 bin 135 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve gümüş fiyatları jeopolitik gerilime rağmen konsolidasyon sürecinde. Uzmanlar tahvil piyasasına olan büyük ilginin altın üzerinde baskı ortaya çıkardığının altını çiziyor.

6 Mart Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Altın (TL/GR)

7.252,81

Orta Doğu karıştı, altın fiyatları zirve yaptı! Gram altın 8 bin TL'yi aştı!
Orta Doğu karıştı, altın fiyatları zirve yaptı! Gram altın 8 bin TL'yi aştı!
İçeriği Görüntüle

22 Ayar Bilezik

6.708,38

Altın (ONS)

5.119,28

Cumhuriyet Altını

47.907,00

Yarım Altın

24.027,00

Çeyrek Altın

12.014,00

Reşat Altını

47.939,47

Tam Altın

47.492,51

Ata Altın

48.976,65

Gremse Altın

118.731,26

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS