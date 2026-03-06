Yaşanan olaylar savaş gerilimleriyle birlikte altında yaşanan hareketlilik devam ediyor.6 mart 2026 itibariyle haftanın son işlem gününde, Gram altın 7 bin 269 TL'den, ons altın ise 5 bin 135 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın ve gümüş fiyatları jeopolitik gerilime rağmen konsolidasyon sürecinde. Uzmanlar tahvil piyasasına olan büyük ilginin altın üzerinde baskı ortaya çıkardığının altını çiziyor.

6 Mart Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

Altın (TL/GR)

7.252,81

22 Ayar Bilezik

6.708,38

Altın (ONS)

5.119,28

Cumhuriyet Altını

47.907,00

Yarım Altın

24.027,00

Çeyrek Altın

12.014,00

Reşat Altını

47.939,47

Tam Altın

47.492,51

Ata Altın

48.976,65

Gremse Altın

118.731,26

Kaynak : PERRE