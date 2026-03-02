Cuma günü 72,20 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, ilk işlemlerde 82,37 dolara kadar yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış sonrası akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyıp yansımayacağı da merak konusu oldu.

Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanmasıyla küresel enerji arzı kesildi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları petrol fiyatlarını 14 ayın zirvesine taşıdı. Brent petrolü erken işlemlerde yüzde 13 oranında yükseldi.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası benzin fiyatı: 58.34 TL

İstanbul Avrupa Yakası motorin fiyatı: 60.39 TL

İstanbul LPG fiyatı Avrupa Yakası: 30.29 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl neye göre hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlar ve döviz kuruna göre belirleniyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Özel akaryakıt şirketlerinin kendi maliyetlerine göre belirlediği fiyatlar, şehirlere ve hatta semtlere göre farklılık gösterebiliyor.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE