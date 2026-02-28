Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftayı yüzde 1,55 kayıpla kapattı.Altının gram fiyatı ise yüzde 3,84 yükseldi. Dolar/TL yüzde 0,43, avro/TL ise yüzde 0,53 değer kazandı. Yatırım fonları yüzde 0,65, emeklilik fonları ise yüzde 0,75 artış gösterdi.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.552,80 puanı ve en yüksek 14.190,09 puanını gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 1,55 altında 13.717,81 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,84 artışla 7 bin 384 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,82 yükselişle 49 bin 723 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 911 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 3,84 artarak 12 bin 368 liraya yükseldi.

Kaynak : PERRE