Gram altın 7 bin 300 lira seviyesine geriledi; gümüşte ise yüzde 2'yi aşan kayıp görüldü.
Altın, dört günlük yükselişin ardından ons başına 5 bin 145 doların altına düşerek yüzde 1'den fazla değer kaybetti.
24 Şubat Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:
Altın (TL/Gr)
7.289,86
22 Ayar Bilezik
6.759,01
Altın (ONS)
5.171,52
Cumhuriyet Altını
48.263,00
Yarım Altın
24.206,00
Çeyrek Altın
12.103,00
Gremse Altın
118.835,20
Tam Altın
47.534,08
Ata Altın
49.019,52
