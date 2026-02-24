Gram altın 7 bin 300 lira seviyesine geriledi; gümüşte ise yüzde 2'yi aşan kayıp görüldü.

2026 emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Altın, dört günlük yükselişin ardından ons başına 5 bin 145 doların altına düşerek yüzde 1'den fazla değer kaybetti.

24 Şubat Güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

Altın (TL/Gr)

7.289,86

22 Ayar Bilezik

6.759,01

Altın (ONS)

5.171,52

Cumhuriyet Altını

48.263,00

Yarım Altın

24.206,00

Çeyrek Altın

12.103,00

Gremse Altın

118.835,20

Tam Altın

47.534,08

Ata Altın

49.019,52

