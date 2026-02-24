Akdeniz'de sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 09.28'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Antalya'da sabah saatlerinde deprem meydana geldi
Depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta ve yerin 19,27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

