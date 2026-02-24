Akdeniz'de sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, saat 09.28'de merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

Depremin, Antalya'nın Kaş ilçesine 145,52 kilometre uzaklıkta ve yerin 19,27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği tespit edildi.

İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

HABER: ANTALYA (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE