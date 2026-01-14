Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlere yönelik soruşturma kapsamında sabah saatlerinde yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Belediyenin iştiraklerinden Altyapı Yönetim Danışmanlık Mühendislik Hizmetleri Elektrik Enerjisi Yapı Elemanları Üretimi İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) merkezli operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Usulsüzlük ve Kamu Zararı İddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ALDAŞ A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüz harcamalar mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, denetim görevinde ihmal, görevi kötüye kullanma ve haksız mal edinme suçlamaları yöneltildi.

399 Milyon Liralık Zarar Tespiti

İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen Mülkiye Başmüfettişi ile savcılık talimatıyla hazırlanan bilirkişi raporlarında, ALDAŞ A.Ş. üzerinden yapılan işlemler sonucunda yaklaşık 399 milyon 507 bin lira tutarında kamu zararının oluştuğu tespit edildi.

18 Şüpheli Hakkında İşlem

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerden birinin halihazırda tutuklu olduğu, iki kişinin yurt dışında bulunduğu, bir kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

