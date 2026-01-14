Kartlar ve mobil ödeme araçlarıyla temas gerektirmeden yapılan alışverişlerde uygulanan şifresiz işlem üst sınırı artırıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara ilettiği düzenleme doğrultusunda, temassız ödemelerde şifre sorulmadan yapılabilecek harcama tutarı yarından itibaren 2 bin 500 lira olacak.

BDDK'dan Bankalara Bildirim

BDDK tarafından gönderilen bilgilendirme yazısında, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024'te 1.500 liraya yükseltildiği hatırlatıldı. Aradan geçen yaklaşık 1,5 yılın ardından limitin yeniden güncellendiği belirtilerek, 15 Ocak itibarıyla yeni tutarın 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı ifade edildi.

Temassız Ödemeler Yaygınlaşıyor

Kart ve mobil cihazlar üzerinden hızlı ve pratik ödeme imkânı sunan temassız işlemler, günlük alışverişlerde yaygın olarak kullanılıyor. Yeni düzenlemeyle birlikte kullanıcıların küçük ve orta ölçekli harcamalarını daha kolay gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Ülkeler Arasında Farklı Uygulamalar

Dünya genelindeki uygulamalara bakıldığında, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitlerinin ülkelere göre değişiklik gösterdiği görülüyor. İngiltere'de bu tutar 100 sterlin olarak uygulanırken, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da limit 50 avro seviyesinde bulunuyor. ABD'de ise temassız ödemeler için tek bir üst sınır belirlenmiş değil; bankalar bu tutarı kendi politikalarına göre belirliyor.

Yeni düzenlemenin, hem kullanıcı deneyimini iyileştirmesi hem de temassız ödeme kullanımını artırması bekleniyor.

Kaynak : PERRE