ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askeri operasyonların ardından Orta Doğu'da tansiyon hızla yükseldi. Bu yaşanan gerilimin akaryakıt fiyatlarına da yansıması beklenirken,benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına zam yapılacağı ortaya çıktı.

Brent petrolün artması sebebiyle salıyı çarşambaya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2,10 TL zam yapılacağı beklentisi oluştu. Motorinin İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi ülkemizin doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası rafineri maliyetlerine bağlı olarak günlük bazda değişiklik gösterebiliyor.

Kaynak : PERRE