ABD ve İsrail'in İran'a saldırması Orta Doğu'da tansiyonu iyice arttırdı. İran'ın da İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırısı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini vurması sonrası jeopolitik gerilimler en üst seviyeye çıktı. Bu yaşanan gelişmeler piyasaları da etkiledi.

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatları piyasanın kapalı olmasına rağmen zirve yaptı. Altının gram fiyatı cuma gününü 7 bin 400 liradan tamamlamıştı. Piyasanın kapalı olduğu cumartesi günü başlayan savaş sonrası, Kapalıçarşı'da altın fiyatları kritik eşiği aştı.

Saat 16.10 itibarıyla gram altın 8 bin 17 liradan çeyrek altın 13 bin 89 liradan satılmaya başlandı.

Kaynak : PERRE