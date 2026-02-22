Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor.Cuma günü 7 bin 360 TL seviyesinde haftayı kapatan gram altın piyasasının pazartesi günü haftaya nasıl başlayacağı yatırımcılar için merak konusu olmuş durumda.
İşte 18 Şubat 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
Altın (TL/GR)
7.182,08
22 Ayar Bilezik
6.746,00
Altın (ONS)
5.097,54
Cumhuriyet Altını
48.061,00
Yarım Altın
24.104,00
Çeyrek Altın
12.052,00
Gremse Altın
118.445,28
Tam Altın
47.378,11
HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS