Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor.Cuma günü 7 bin 360 TL seviyesinde haftayı kapatan gram altın piyasasının pazartesi günü haftaya nasıl başlayacağı yatırımcılar için merak konusu olmuş durumda.

İşte 18 Şubat 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altın (TL/GR)

7.182,08

22 Ayar Bilezik

6.746,00

Altın (ONS)

5.097,54

Cumhuriyet Altını

48.061,00

Yarım Altın

24.104,00

Çeyrek Altın

12.052,00

Gremse Altın

118.445,28

Tam Altın

47.378,11

HABER: ULUSAL (PERRE) - Sibel TURAN

Kaynak : PERRE