Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından altında toparlanma gelirken, Altının gramı haftanın ortasında 7 bin TL sınırına yaklaştı.
İşte 18 Şubat 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...
Altın (TL/GR)
6.941,50
22 Ayar Bilezik
6.658,36
Altın (ONS)
4.929,74
Cumhuriyet Altını
47.470,00
Yarım Altın
23.808,00
Çeyrek Altın
Altının uygun fiyatla satıldığı ülkeler belli oldu! Türkiye listede 5. Sırada yer aldı
İçeriği Görüntüle
11.904,00
Gremse Altın
115.403,26
Tam Altın
46.161,31
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS