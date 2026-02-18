Geçen hafta yaşanan düşüşün ardından altında toparlanma gelirken, Altının gramı haftanın ortasında 7 bin TL sınırına yaklaştı.

İşte 18 Şubat 2026 gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.941,50

22 Ayar Bilezik

6.658,36

Altın (ONS)

4.929,74

Cumhuriyet Altını

47.470,00

Yarım Altın

23.808,00

Çeyrek Altın

11.904,00

Gremse Altın

115.403,26

Tam Altın

46.161,31

Kaynak : PERRE

Kaynak: RSS