Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney ve batı kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile zamanla Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün sağanak yağış yarın yer yer kuvvetli sağanak yağışlı bir hava beklenirken, önümüzdeki bir kaç gün boyunca kent genelinde yağışların devam edeceği açıklandı.

Yetkililer birkaç gün boyunca etkili olacağı açıklanan yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulundu.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

18 Şubat 2026 Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 7/ 12

Besni: 6/ 7 Derece

Çelikhan: 4/ 8

Gerger: 7/ 13 Derece

Gölbaşı: 6/ 10 Derece

Kahta: 9 / 14 Derece

Samsat: 9/ 15 Derece

Sincik: 5 / 9 Derece

Tut: 6 / 9 Derece

19 Şubat 2026 Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 7/ 13

Besni: 5/ 11 Derece

Çelikhan: 3 / 7

Gerger: 7/ 12 Derece

Gölbaşı: 5/ 12 Derece

Kahta : 8/ 12 Derece

Samsat: 8/ 13 Derece

Sincik: 3/ 9 Derece

Tut: 5/ 11 Derece

Kaynak : PERRE