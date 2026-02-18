AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Ramazan-ı Şerif'in başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Milletvekili Özhan, 'Rabbim tuttuğumuz oruçları, eda ettiğimiz namazları ve yaptığımız tüm ibadetleri katında kabul eylesin. Bizleri bayramın sevinciyle, ebedi azaptan kurtuluş müjdesiyle ve sevdiklerimizle bir arada sağlıkla buluştursun. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun' dedi.

Milletvekili Özhan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Ramazan, Arınma ve Kardeşlik Ayıdır'

Gönüllerimizi teskin eden, ruhlarımızı arındıran ve bizleri aynı sofranın etrafında birleştiren mübarek Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın hamdini ve heyecanını yaşıyoruz. İlahi müjdeyle bildirildiği üzere; evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan bu kutlu zaman dilimi, bizler için bir arınma ve dayanışma mevsimidir.

'Dayanışma Ruhumuz Ramazan'la Güçlenecek'

Kadim şehrimiz Adıyaman, tarih boyunca misafirperverliği ve yardımlaşma geleneği ile örnek olmuş bir şehirdir. Yaşadığımız zorlu süreçlerin ardından, Ramazan'ın getirdiği o eşsiz manevi iklimle yaralarımızı sarmaya, birbirimize daha sıkı sarılmaya devam edeceğiz. Soframızdaki bir lokma ekmeği bölüşmek ve dualarda buluşmak, bu mübarek ayın bizlere yüklediği en kutsal vazifedir. Adıyaman'ımızın her sokağında, her hanesinde bu birliktelik ruhunun en derinden hissedileceğine inancım tamdır.

'Dualarımız Mazlum Coğrafyalar İçin'

Ramazan ayının getirdiği bereketin sadece evlerimize değil, tüm dünyaya huzur taşımasını diliyorum. Özellikle zor durumda olan, zulüm altında olan mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin de bu mübarek ayın feyziyle selamete ermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; kıymetli hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları, eda ettiğimiz namazları ve yaptığımız tüm ibadetleri katında kabul eylesin. Bizleri bayramın sevinciyle, ebedi azaptan kurtuluş müjdesiyle ve sevdiklerimizle bir arada sağlıkla buluştursun. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.'

