Adıyaman Belediyesi, kentin tanınmış sanatçılarından Kahtalı Mıçe'nin (Mustafa Kahtalı) vefatının birinci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi. Program, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kahtalı Mıçe'yi Anma Gecesi', sanatçının 50 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, sanatçının kızları Venda Aslan Altuntaş ile Berivan Taner, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Programda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'ın sesi ve kültür elçisi olduğunu belirterek, vefatının birinci yıl dönümünde sanatçıyı geniş bir katılımla andıklarını söyledi. Başkan Tutdere, 'Bugün sanatçılarımızla, halkımızla, 7'den 70'e tüm Adıyamanlılarla birlikte onu anıyoruz. Bu salonda onun türküleri ve yaşamı bir kez daha gözümüzde canlandı. Hepimiz hem çok duyguluyuz hem de böyle bir sanatçıya sahip olduğumuz için gururluyuz' dedi.

Belediye olarak kentin kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tutdere, 'Adıyaman Belediyesi olarak kentimize sahip çıktığımız gibi, kentimizin değerlerine ve sanatçılarına da sahip çıkacağız. Onların eserlerinin, seslerinin sonsuza kadar yaşaması ve bize bıraktıkları mirasın gelecek nesillere aktarılması için elimizden geleni yapacağız' ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere ayrıca, Kahtalı Mıçe'nin rahatsızlığı döneminde Antalya'da evini açarak sanatçıya destek olan Adıyamanlı iş insanı Ramazan Aslan'a teşekkür etti.

