Belediye'nin sosyal medya hesapları üzerinden ve vatandaşlara gönderilen bilgilendirme mesajlarında; şehrin bazı bölgelerinde yoğun yağışlara bağlı olarak içme suyunda bulanıklık ve kalite sorunları oluştuğu belirtildi. Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar şebeke sularının içme suyu olarak kullanılmaması istendi.

Yetkililer, çalışmaların sürdüğünü ve suyun yeniden güvenle içilebilir hale gelmesinin ardından kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

Belediyeden yapılan açıklamada;

'İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonuçlarına göre, şehrimizin bazı bölgelerinde yoğun yağışlar nedeniyle içme suyunda bulanıklık başta olmak üzere, içme suyu olarak tüketilmesinde sorun oluşturabilecek sonuçlar tespit edilmiştir. Depolarımızda klorlama başta olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Analiz sonuçları normal değerlere döndüğünde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Şebeke suyunun, ikinci bir duyuruya kadar yalnızca kullanma suyu olarak tüketilmesi önemle duyurulur. Süreç, İl Sağlık Müdürlüğü ve ASKİM ekiplerimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir.' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE