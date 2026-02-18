DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Anaç, 'Yüce Allah'tan tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları ve tüm hayırlarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Ramazan, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, kalplerin yumuşadığı, kırgınlıkların yerini affa bıraktığı bir mevsimdir' dedi.

Başkan Anaç, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu akşam ilk teravihimizi kılıp ilk sahurumuza kalkarken, mübarek Ramazan ayına kavuşmanın tarifsiz huzurunu yaşıyoruz. On bir ayın sultanı olarak gönüllerimize misafir olan bu mübarek zaman dilimi, bizlere sadece bir ay boyunca oruç tutmayı değil; sabrı, şükrü, paylaşmayı ve arınmayı da öğretir.

Yüce Allah'tan tuttuğumuz oruçları, yaptığımız duaları ve tüm hayırlarımızı kabul buyurmasını niyaz ediyorum. Ramazan, rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı, kalplerin yumuşadığı, kırgınlıkların yerini affa bıraktığı bir mevsimdir.

Ancak Ramazan'ı sadece aç kalmakla sınırlamayalım. Bu ay, nefsimizi terbiye ederken vicdanımızı da uyandırma ayıdır.

Açlığın ne demek olduğunu hissederken, yokluğu yaşayanları anlayabilme ayıdır. Yetimin başını okşamayı emreden bir inancın mensuplarıyız. Bir cana kıymanın tüm insanlığa kıymak olduğunu bilenleriz. O halde bu Ramazan'da daha çok paylaşalım, daha çok anlayalım, daha çok merhamet edelim.

Sofralarımız bereketle dolarken, yeryüzü de merhametle dolsun. Öfke sussun, silahlar sussun, zulüm sussun. Dualarımız sadece kendimiz için değil; tüm insanlık için olsun. Çünkü Ramazan, yalnız bireysel arınma değil, toplumsal diriliştir.

Ramazan'ın gelişi gönüllerimizi nasıl aydınlatıyorsa, tamamlanışı da bizde iyilik, merhamet ve barış izleri bıraksın. Bu mübarek ay; hayatımıza sabrı, dilimize şükrü, kalbimize huzuru yerleştirsin. Rabbim bu mübarek ayı sağlık ve afiyetle tamamlamayı, Kadir Gecesi'ne ve bayrama kavuşmayı nasip eylesin.

Hayırlı, bereketli, huzur ve rahmet dolu bir Ramazan diliyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, dualarımızı kabul eylesin.'

Kaynak : PERRE