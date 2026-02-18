Bu akşam ülke genelindeki cami ve mescitlerde ilk teravih namazı ile birlikte ramazan ayı heyecanı başlayacak. Gece kalkılacak sahur ile birlikte ilk oruçlara niyet edilirken en uzun ve en kısa oruç tutulacak iller de merak konusu oldu. İllerin coğrafi konumları, güneşin doğuş batış sürelerinde yaşanan değişiklikler Türkiye'nin birçok farklı bölgelerinde oruç sürelerinde değişiklik yaşanmasına neden oluyor.

En kısa oruç Hatay'da

Türkiye'de bu yıl en kısa oruç Hatay'da tutulacak. Ramazanın ilk gününde Türkiye'nin güneyinde yer alacak Hatay'da İlk gün 12 saat 34 dakika ile en uzun oruç tutulurken, imsak 05.53'te başlayıp iftar 18.27'de yapılacak.

En uzun oruç Sinop'ta

Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop'ta ise 12 saat 26 dakika ile en kısa oruç tutulacak. Sinop'ta ilk gün imsak 05.57 de başlayıp iftar 18.23 te yapılacak.

Kaynak : PERRE