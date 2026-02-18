Adıyaman Besni İlçesi Çakırhüyük beldesinde yaşayan Bilal Türlü'nün ağabeyi Halil Türlü, yaptığı gönüllü çalışmalarla ihtiyaç sahibi ailelere destek oluyor. Maddi herhangi bir karşılık talep etmeyen Türlü, beldede dayanışma faaliyetleriyle öne çıkıyor.

Yıllardır imkanı kısıtlı, dar gelirli ve mağdur ailelerin elektrik ve su tesisat işlerini üstlenen Halil Türlü; arızalı elektrik hatlarını onarıyor, su tesisatındaki sorunları gideriyor ve evlerdeki eksiklikleri tamamlıyor. Çalışmalarını ücret almadan gerçekleştiren Türlü, yaptığı hizmeti 'gönül borcu' olarak nitelendiriyor. Özellikle yaşlı, kimsesiz ve deprem sonrası zor durumda kalan vatandaşlara öncelik verdiği belirtiliyor.

6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören Hacı Mustafa Yıldırım Camii'nde de çalışma yürüten Türlü, caminin elektrik tesisatı ile ses sistemlerini yeniledi. Ramazan ayı öncesinde tamamlanan çalışmaların ardından camide ezan, teravih ve mukabele programları yeniden gerçekleştirilmeye başlandı. Mahalle sakinleri, Ramazan ayına yetiştirilen hizmetin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Şehit ağabeyi olarak topluma hizmet etmeyi sürdürdüğü belirtilen Halil Türlü'nün çalışmaları, beldede takdirle karşılanıyor. Herhangi bir beklenti içinde olmadan faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen Türlü'nün gönüllü hizmetlerinin, beldede yardımlaşma ve dayanışma duygularına katkı sunduğu bildirildi.

Kaynak : PERRE