TPAO Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kahtalı Mıçe'yi Anma Gecesi', sanatçının 50 yıllık sanat hayatını anlatan belgesel gösterimiyle başladı. Belgesel gösterimi sırasında salonda duygu dolu anlar yaşanırken, sanatçının kızları Venda Aslan Altuntaş ile Berivan Taner'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Ahmet Türk, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Başkan Tutdere: 'Kahtalı Mıçe Adıyaman'ın Ruhuydu'

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahtalı Mıçe'nin sadece bir sanatçı değil, Adıyaman'ın ruhu olduğunu vurguladı. Tutdere, 'Bugün sanatçılarımızla, halkımızla, 7'den 70'e tüm Adıyamanlılarla birlikte onu anıyoruz. Bu salonda onun türküleri ve yaşamı bir kez daha gözümüzde canlandı. Hepimiz hem çok duyguluyuz hem de böyle bir sanatçıya sahip olduğumuz için gururluyuz. Bu hayat hikayesinde Adıyaman'ın kardeşliği, sevgisi, acısı ve gözyaşı var. Kahtalı Mıçe, sanatıyla kentimizin en büyük kültür elçisiydi ve sonsuza kadar öyle kalacak. Vefatından kısa süre önce kendisini ziyaret ettiğimde bile inancı çok yüksekti; 'Geleceğim, Adıyaman'ın yeniden inşasında yer alacağız' diyordu. O bir Adıyaman sevdalısıydı. Adıyaman Belediyesi olarak Kahtalı Mıçe'yi, Sırrı Süreyya Önder'i, Ahmet Kaya'yı ve bu toprakların değerlerini asla unutmayacağız, unutturmayacağız.' dedi.

Başkan Tutdere: 'Sanatçılarımızın Mirası Geleceğe Taşınacak'

Sanatçıların doğduğu toprakların tanığı olduğunu belirten Başkan Tutdere, yerel yönetimler olarak bu mirası geleceğe taşıma sözü verdi: 'Bu topraklar Kahtalı Mıçe gibi, Ahmet Kaya gibi dev isimler yetiştirdi. Bizim görevimiz, kültürümüzü dünyaya aktaran bu değerlere sahip çıkmaktır. Bugün burada bulunan herkes bu mirasa sahip çıkıyor. Adıyaman Belediyesi olarak sanatçımızın eserlerini yaşatmayı kendimize ödev kabul ettik. Ayrıca, Kahtalı Mıçe'nin rahatsızlığı döneminde Antalya'da evini açan ve her daim yanında olan Adıyamanlı iş insanımız Sayın Ramazan Aslan'a da teşekkür ediyorum' dedi.

Venda Altuntaş: 'Babam Adıyaman'ın Yaşayan Hafızasıydı'

Babasının 50 yıl boyunca Adıyaman kültürünü gururla taşıdığını ifade eden kızı Venda Altuntaş, 'Babam Adıyaman ağzını tüm dünyaya öğretti. O, müziği birleştirici bir güç olarak kullandı; asla ötekileştirmedi. Babamın vefatının birinci yılında onu yalnız bırakmayan tüm dostlarına çok teşekkür ediyorum. Kültürüne sahip çıktıkları için ayrıca teşekkür ederim. Babamın 50 yıldır Adıyaman'ı, Kahta'yı; Türkiye'nin dört bir yanına ve türkü dinleyen sevenleri aracılığıyla dünyanın her yerine taşıdığını düşünüyorum. Bu kıymetli geceyi hazırlayan ve her zaman yanımızda olan Sayın Abdurrahman Tutdere'ye ailem adına teşekkür ediyorum' dedi.

Başkan Hallaç: 'Kahtalı Mıçe Birleştirici Bir Güçtü'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin Adıyaman'ın bir kültür elçisi olduğunu vurgulayarak, 'Kahtalı Mıçe aslında Adıyaman'ın bir kültür elçisiydi. Eserleriyle, kişiliğiyle hem Adıyaman'ın hem de Türkiye'nin dört bir yanında sevilen ve sayılan bir sanatçıydı. Bu durum sanatçıların memleketimiz için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Çünkü Kahtalı Mıçe'nin aynı zamanda birleştirici, toparlayıcı bir gücü vardı' dedi.

Başkan Alkan: 'Vefa, Bu Toprakların En Büyük Değeridir'

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan da konuşmasında, 'Ben Vefa Gecesi'nde yoktum, daha öncesinde katılamamıştım ama yıl dönümünde burada bulunmaktan son derece mutluyum. Kadim medeniyetler şehri Adıyaman'da vefayı görüyorsunuz; bütün dostları, sevenleri burada. Bu geceyi tertip eden Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye çok teşekkür ediyorum. Biz vefalı insanlarız, vefayı severiz. Ahde vefa her zaman olmak zorundadır. Burada yaşayan efsaneler var; Latif Doğan gibi, Delal Metin gibi, Aziz Çelik gibi... Bunların da yaşarken kıymetini bilip gelecek nesillere doğru şekilde aktarmamız gerekiyor' ifadelerini kullandı.

Sanatçı Mehmet Aslan: 'Sanatçılarımızın Kıymetini Sağken Bilelim'

Sanatçı Mehmet Aslan ise, 'Mustafa abi sözle anlatılacak bir insan değil. Üzüldük, ağladık ama sonuçta anlamlı ve güzel bir program oldu. Sahnede de söylediğim gibi, sanatçılar öldükten sonra değil, sağken kıymetlenmeli. Sanatçılarımızın değerini hayattayken bilmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Usta Sanatçı için Dev Kadro Sahnedeydi

Latif Doğan'ın sunumuyla devam eden programda; Sanatçılar Aynur Polat, İmran Tabala, Yağız, Dellal Metin, Mahmut Karadağ, Kemal Arda, Şahap Akagün, Mehmet Aslan, Hüseyin Delibalta, Mehmet Eryılmaz, Hüseyin Ekinci, Haydar Karaaslan, Ömer Çapar ve Sedat Reçber sahneye çıkarak Kahtalı Mıçe'nin hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Şair Murat Kayış da usta sanatçının anısına kaleme aldığı şiiri katılımcılarla paylaştı.

Programın sonunda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, geceye katkı sunan sanatçılara, 6 Şubat depremlerinin simgelerinden Adıyaman Saat Kulesi'nin minyatürünü takdim ederek teşekkür etti.

