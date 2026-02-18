Vali Osman Varol, Ankara temasları kapsamında Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede, deprem sonrası yeniden inşa sürecinde önemli bir mesafe kat eden Adıyaman'da, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde yerleşimine açılan deprem konutları başta olmak üzere devam eden kamu yatırım ve projeleri kapsamlı şekilde ele alındı.

Yapılan görüşme sonrası yapılan açıklamada;

'Şehrimizin kalkınması, altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal yaşamın daha da iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, Adıyaman'ımızın yarınlarını daha güçlü inşa etme kararlılığı vurgulandı.'

Kaynak : PERRE