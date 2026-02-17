İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı ve Mali Müşavir Ahmet Türk, Adıyaman genelinde basın ve yayın mensupları, sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlarına yönelik ziyaretlere başladıklarını açıkladı. Ziyaret kapsamında Perre Haber Ajansı'nı ziyaret eden Başkan Türk, gerçekleştirilen ziyaretlerde ilgili kesimlerin fikir ve düşüncelerini dinlediklerini, sahadaki eksiklikleri yerinde tespit ederek ilgili kurumlara iletmek adına önemli bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Başkan Türk, açıklamasında şu ifadeleri kaydetti:

'İYİ Parti Adıyaman İl Başkanlığı olarak ilimiz genelinde basın ve yayın mensuplarını, STK'larımızı ve çok değerli muhtarlarımızı ziyaret etmeye başladık. Bu ziyaretlerde onların fikirlerini, düşüncelerini ve sahadaki eksiklikleri yerinde tespit ederek ilgili kurumlara iletmek adına bir gayret içerisindeyiz. Bugün de Sayın Abdurrahman Akçal ve değerli arkadaşlarını ziyaret ettik. Basınımızın içinde bulunduğu maddi ve manevi sıkıntıları yerinde dinleme fırsatı bulduk. Bu eksikliklerin giderilmesi adına gerekli platformlarda konuyu dile getirmek ve tamamlanması noktasında, İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı olarak, üzerimize düşen görev ve sorumluluklarımızın bilincinde hareket ediyoruz.' dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Perre Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Abdurrahman Akçal ise, basının zor şartlar altında kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürdüğünü vurgulayarak, 'Yerel basının yaşadığı sorunların yerinde dinlenmesi ve çözüm noktasında girişimlerde bulunulması bizler açısından son derece kıymetlidir. Sayın İl Başkanımıza ve beraberindeki teşkilat üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE