Şehit Medet Mat Ortaokulu'nda yürütülen Akran Arabuluculuk Projesi kapsamında oluşturulan Arabuluculuk Odası faaliyete geçirildi. Proje doğrultusunda öğrencilere akran arabuluculuk eğitimi verilerek; anlaşmazlıkların barışçıl yollarla, gizlilik ve adalet ilkeleri çerçevesinde çözülmesine yönelik beceriler kazandırıldı. Öğrencilerin güvenli ve destekleyici bir ortamda görüşmelerini gerçekleştirebileceği arabuluculuk odası, okul iklimine katkı sağlayacak önemli bir uygulama olarak değerlendirildi.

Okulun rehberlik servisi koordinesinde yürütülen proje kapsamında öğrenciler, yaşadıkları anlaşmazlıkları akran arabulucular eşliğinde yapıcı ve uzlaşmacı yöntemlerle çözebilecek.

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere kurs belgeleri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, Şube Müdürü Mustafa Yetiş ve Okul Müdürü Ahmet Karababa tarafından takdim edildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli konuşmasında, akran arabuluculuk uygulamasının yalnızca anlaşmazlıkları çözmeye yönelik bir yöntem olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmasına katkı sunan önemli bir eğitim modeli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerin kendi sorunlarını yapıcı bir dil kullanarak çözebilmelerinin, demokratik ve saygı temelli bir okul kültürünün oluşmasına zemin hazırladığını belirten Müdür Lütfü Başli, bu tür projelerin okul iklimini güçlendirdiğini vurguladı.

Gençlerin empati kurma, aktif dinleme ve sağlıklı iletişim becerilerini erken yaşta kazanmasının toplumsal hayata da olumlu yansıyacağını dile getiren Müdürü Lütfü Başli, projede emeği geçen Okul Müdürü Ahmet Karababa, okul idarecileri ve Rehberlik Öğretmeni Vildan Onur'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak : PERRE