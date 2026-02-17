Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun başkanlığında, 'Eğitim Müfettişleri 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Eğitim Müfettişleri Başkanı Atıf Bostancı ile eğitim müfettişlerinin katıldığı toplantıda, birinci dönemde resmi ve özel eğitim kurumlarında yürütülen rehberlik, denetim, inceleme ve soruşturma faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Elde edilen veriler doğrultusunda ikinci dönemde izlenecek çalışma takvimi ve denetim süreçleri ele alınırken, faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesine yönelik esaslar görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında izleme, değerlendirme, rehberlik ve eğitim hazırlık süreçlerine ilişkin planlamalar yapıldı.

