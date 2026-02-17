Enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurundaki değişimlerin ardından dağıtım firmaları yeni fiyat listesini güncelledi.

17 Şubat 2026 itibarıyla Adıyaman'da pompa fiyatlarında artış gözlendi. Kentte benzin litre fiyatı 59,19 TL olarak uygulanırken, motorin litre fiyatı 60,14 TL'ye yükseldi. LPG'nin litre fiyatı ise 30,74 TL'den satışa sunuluyor.

Sektör temsilcileri, küresel petrol piyasasındaki seyir ve kur hareketliliğine bağlı olarak önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni değişiklikler yaşanabileceğini ifade ediyor.

Kaynak : PERRE