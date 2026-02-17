Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Kahtalı Mıçe'nin vefatının birinci yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Kahtalı Mıçe'nin yalnızca güçlü sesiyle değil, taşıdığı kültürel mirasla da hafızalarda yer edindiğini belirtti.

Kahtalı Mıçe'nin türküleriyle Anadolu insanının duygularına tercüman olduğunu belirten Başkan Çeliker, 'O, sadece sahnede türkü söyleyen bir sanatçı değil; yaşadığı coğrafyanın hafızasını, acılarını, sevinçlerini ve hayatın içinden gelen hikayelerini sesine yükleyen gerçek bir kültür elçisiydi. Adıyaman'ın sesini Türkiye'nin dört bir yanına taşıyarak memleketimizin tanıtımına önemli katkılar sundu' dedi.

Kahtalı Mıçe'nin halkla kurduğu samimi bağa da dikkat çeken Çeliker, türkülerin yalnızca dinlenmediğini, aynı zamanda yaşandığını belirtti.

Başkan Çeliker mesajının sonunda, 'Aramızdan ayrılışının birinci yılında merhum Kahtalı Mıçe'yi rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. Bıraktığı eserler ve hatırası her zaman yaşayacak' ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PERRE