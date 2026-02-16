6 Şubat depremlerinin ardından kentin altyapı ve üstyapısının yeniden ayağa kaldırılması için sürdürülen çalışmalara Kocaeli'den iş makinesi desteği sağlandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleriyle, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı tarafından Adıyaman Belediyesi'ne altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere 10 kamyon, 2 kepçe ve 1 loder gönderildi.

Deprem sonrası toparlanma sürecinde özellikle altyapı alanında ihtiyaç duyulan iş makinelerinin, sahada yürütülen yol yapım ve altyapı güçlendirme çalışmalarına katkı sunmasının beklendiği, araçların kent genelinde devam eden imalat ve yenileme çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gönderilen araçların herhangi bir bedel talep edilmeksizin, yalnızca Adıyaman'ın depremle mücadelesine katkı sağlamak amacıyla tahsis edildiğini ifade etti.

Yıldızlı'nın 6 Şubat depremlerinin hemen ardından da destek sunduğunu hatırlatan Başkan Tutdere, Alitaşı Mahallesi'nde yürütülen enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarında tüm imkânların seferber edildiğini belirtti.

Başkan Tutdere açıklamasında, 'Bugün de aynı duyarlılık ve sorumluluk bilinciyle 10 kamyon, 2 kepçe ve 1 loder kentimize gönderildi. Bu katkı, sahadaki çalışmalarımıza güç katacaktır. Adıyaman halkı adına Sayın Harun Özgür Yıldızlı'ya teşekkür ediyor, Kocaeli'ne selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Dayanışmayla yaralarımızı saracak, Adıyaman'ımızı hep birlikte yeniden inşa edeceğiz' ifadelerini kullandı.

