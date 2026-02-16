Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün parçalı bulutlu güneşli bir hava beklenirken, önümüzdeki bir kaç gün boyunca kent genelinde yağışların devam edeceği açıklandı.

Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;

16 Şubat 2026 Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 5/ 17

Besni: 8/ 13 Derece

Çelikhan: 1/ 11

Gerger: 8/ 16 Derece

Gölbaşı: 5/ 15 Derece

Kahta: 5 / 17Derece

Samsat: 7/ 17 Derece

Sincik: 3 / 12 Derece

Tut: 8 / 14 Derece

17 Şubat 2026 Adıyaman Hava Durumu

Adıyaman Merkez: 9/ 12

Besni: 6/ 9 Derece

Çelikhan: 5 / 10

Gerger: 9/ 14 Derece

Gölbaşı: 6/ 12 Derece

Kahta : 7 / 13 Derece

Samsat: 8/ 13 Derece

Sincik: 6/ 10 Derece

Tut: 7 / 10 Derece

Kaynak : PERRE