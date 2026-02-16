Meteoroloji verilerine göre Adıyaman'da bugün parçalı bulutlu güneşli bir hava beklenirken, önümüzdeki bir kaç gün boyunca kent genelinde yağışların devam edeceği açıklandı.
Adıyaman genelinde 2 günlük hava sıcaklık değerleri şu şekilde;
16 Şubat 2026 Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 5/ 17
Besni: 8/ 13 Derece
Çelikhan: 1/ 11
Gerger: 8/ 16 Derece
Gölbaşı: 5/ 15 Derece
Kahta: 5 / 17Derece
Samsat: 7/ 17 Derece
Sincik: 3 / 12 Derece
Tut: 8 / 14 Derece
17 Şubat 2026 Adıyaman Hava Durumu
Adıyaman Merkez: 9/ 12
Besni: 6/ 9 Derece
Çelikhan: 5 / 10
Gerger: 9/ 14 Derece
Gölbaşı: 6/ 12 Derece
Kahta : 7 / 13 Derece
Samsat: 8/ 13 Derece
Sincik: 6/ 10 Derece
Tut: 7 / 10 Derece
Kaynak : PERRE