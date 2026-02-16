Türkiye'de sevilen sanatçılarından, kendine has yorumuyla okuduğu eserleri ile tanınan Kahtalı Mıçe mahlasıyla tanınan Mustafa Kahtalı, vefatının yıl dönümünde memleketi Kahta'da düzenlenen programlarla anıldı. Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, sanatçının ailesi, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.

'Onun Sesi Bu Toprakların Sesiydi'

Programda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, merhum sanatçının hastalığı döneminde kaleme aldığı şiiri okuyarak salonda duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu. Başkan Hallaç, Kahtalı Mıçe'nin yalnızca bir sanatçı değil, yaşadığı toprakların sesi olduğunu ifade ederek, 'Onun sesi bu toprakların sesiydi... Türkülerinde memleket vardı, hasret vardı, sevda vardı. Geride bıraktığı eserler ve gönüllerdeki yeri hiçbir zaman unutulmayacak. Bir kez daha merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet diliyor, mekânının cennet olmasını temenni ediyorum. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum'' dedi.

Anma programında ses sanatçıları Mahir Aslan, Ali Aslan, Halil Tanyıldız, Delal Metin, Mehmet Topal, Murat Kayış ve Hüseyin Delibalta tarafından seslendirilen eserler yer aldı. Sanatçıların seslendirdiği türkülerle program devam etti.

Anma etkinlikleri gün boyu farklı programlarla sürdü. Öğle saatlerinde mezarlık ziyareti gerçekleştirildi, ardından Çarşı Camii'nde Mevlid-i Şerif okunarak helva ikramında bulunuldu.

Akşam saat 19.30'da Mustafa Kahtalı Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde devam eden programın sunuculuğunu Ömer İnce üstlendi. Şiir dinletisiyle başlayan program, protokol konuşmaları ve sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Söz yazarı ve bestekâr İdris Nebi Açıl'ın 'Kahtalı Mıçe Babaya Mektup' eseri, Yazar ve Şair Murat Kayış tarafından seslendirildi. Kayış'ın okuduğu şiirsel mektup salonda duygusal anlar yaşattı.

