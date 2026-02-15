Ziyarette konuşan İl Başkanı Ahmet Türk, deprem nedeniyle dernek binasının yıkıldığını ve bu sebeple faaliyetlerin durduğunu hatırlatarak, ADD Adıyaman Şubesi'nin yeniden açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Açılış programına il dışında olması nedeniyle katılamadığını belirten Türk, programa İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı ve parti yöneticilerinin iştirak ettiğini ifade etti.

'Tabelayı yeniden olması gereken yere astık'

ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, depremde 14 dernek üyesinin hayatını kaybettiğini, bazı yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda üyenin farklı illere göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Şubenin uzun süre kapalı kalmasından büyük üzüntü duyduklarını belirten Özcan, 'Üyelerimizin desteğiyle Atatürkçü Düşünce Derneği tabelasını yeniden olması gereken yere astık' dedi.

'İş birliğine hazırız'

Atatürkçü düşüncenin toplumun tüm kesimlerini birleştiren ortak bir değer olduğuna dikkat çeken Ahmet Türk, ADD Adıyaman Şubesi ile iş birliği içerisinde çalışmak istediklerini, düzenlenecek etkinliklere destek vereceklerini vurguladı.

Prof. Dr. Özcan ise Atatürkçü düşünceyi benimseyen ve bu düşünceye saygı duyan tüm dernekler, vakıflar ve siyasi partilerle ortak çalışmalar yürütmeye hazır olduklarını belirterek, 'Kentimizin ve halkımızın birlik ve dayanışmaya ihtiyacı var' ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda İl Başkanı Ahmet Türk tarafından ADD Adıyaman Şubesi'ne Atatürk heykeli hediye edildi.

