Bozkurt, mesajında Kahtalı Mıçe'nin Anadolu'nun diliyle konuşan, halkın duygularını süslemeden ve olduğu gibi aktaran ender isimlerden biri olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

'Kahtalı Mıçe, bu toprağın sesidir. Söylediği her türküde Kahta'nın taşını, Adıyaman'ın sokağını, bu coğrafyanın acısını ve direncini duymak mümkündür. O, şöhretini memleketinden koparak değil; memleketini taşıyarak kazanan bir ustaydı.'

'Türküleriyle bir kültürü ayakta tuttu'

Kahtalı Mıçe'nin, yerel kültürün unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında büyük rol oynadığını vurgulayan Bozkurt, 'Onun türküleri yalnızca dinlenen eserler değil; bu coğrafyanın belleğini ayakta tutan sözlü kayıtlardır. Bugün Adıyaman denildiğinde birçok insanın zihninde bir türkü yankılanıyorsa, bunda Kahtalı Mıçe'nin payı büyüktür' ifadelerini kullandı.

'Eseriyle ve duruşuyla hatırlanacak'

Bozkurt, Kahtalı Mıçe'nin mütevazı kişiliğiyle de halkın gönlünde ayrı bir yer edindiğini belirterek, 'Hayatını halktan kopmadan, halk için üreten bir sanatçı olarak tamamladı. Ardında büyük bir miras bıraktı. Bu miras, sadece müzik değil; duruş, samimiyet ve aidiyet duygusudur. Kahtalı Mıçe'yi saygı ve özlemle yad ediyorum' dedi.

Kaynak : PERRE