Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe, vefatının 1. yıl dönümünde memleketi başta olmak üzere sevenleri tarafından anıldı. Anma dolayısıyla bir mesaj yayımlayan AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, sanatçının kültürel mirasına vurgu yaptı.

Milletvekili Özhan mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Adıyaman'ımızın ve bölgemizin kültürel hafızasında derin izler bırakan Kahtalı Mıçe'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Türkülerimizle büyüyen nesiller için büyük bir değer olan merhum sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.'

Kahtalı Mıçe Kimdir?

1953 yılında Kahta'da dünyaya gelen sanatçı, müzik kariyerine genç yaşlarda başladı. 1986 yılında çıkardığı 'Gurbet Kuşu' albümüyle geniş kitlelere ulaşan Kahtalı Mıçe, toplam 21 albümle özellikle Güneydoğu Anadolu'nun kültürel mirasına önemli katkılar sundu. Kendine özgü yorumu ve yöresel ezgileriyle hafızalarda yer eden sanatçı, bölgenin simge isimleri arasında gösteriliyordu.

Türk halk müziği ve arabesk müziğin sevilen isimlerinden Kahtalı Mıçe (Mustafa Kahtalı), 15 Şubat 2025'te Antalya'da hayatını kaybetmiş, 16 Şubat'ta memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde toprağa verilmişti.

